جامعة أسيوط تواجه فيروس كورونا بحملة "كلنا معاك"

يواصل اتحاد طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط أعمال المبادرة الطلابية "كلنا معاك"، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائبه لشؤون التعليم والطلاب، للتوعية من مخاطر فيروس كورونا والتصدي لتداعياته خلال العام الدراسي الجديد 2020 /2021.

وأشاد الدكتور شحاته غريب بدور طلاب الكلية وإيمانهم بدورهم في تخطي الأزمات الراهنة بشكل إيجابي وفعال كشريك أساسي في التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تبني هذه المبادرات المتميزة للتوعية من مخاطر الفيروس وتداعياته المستجدة خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس، وتوفير كافة سبل التوعية والإرشاد للطلاب الجدد بضرورة الالتزام بالتعقيم والتطهير مع مراعاة كافة قواعد التباعد الاجتماعي حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور حمدي أحمد أبو مساعد، أن كلية الخدمة الاجتماعية تعد واحدة من الكليات عالية الكثافة، حيث تضم حالياً نحو 11 ألف طالب، ولذلك استهدفت الحملة التوعية بأعراض ومضاعفات المرض وطرق العدوى وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال توجيه عدة نصائح صحية للطلاب بضرورة الالتزام القواعد الوقائية السليمة، وعدم الاستهانة بها من خلال الغسل الجيد للأيدي، وارتداء الماسكات والحرص على أعمال النظافة العامة والتطهير داخل الكلية.

وأضاف الدكتور سعودي محمد، أن الحملة ممتدة على مدار أسبوعين وتتضمن العديد من الفعاليات، من بينها تنظيم معرض متخصص للأنشطة الطلابية يضم العديد من الأعمال الفنية المختلفة للطلاب والمتنوعة، ما بين الرسم والخزف والمشغولات اليدوية.

وأضاف الدكتور عصام طلعت أنه تمّ علي هامش الحملة تنظيم معسكر للجوالة لتعريف الطلاب الجدد بمختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها الكلية، وتدريبهم علي إعداد كوادر قيادية متميزة تدعم مواهبهم وتنمي طاقات الإبداع والإبتكار لديهم، بجانب تصميم العديد من اللوحات والملصقات والإعلانات الإرشادية المخصصة للتوعية وكيفية الوقاية من مخاطر انتشار فيروس "كوفيد 19".