رئيس جامعة أسيوط ونوابه يدلون بأصواتهم في "إعادة النواب"

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، دعوته إلى جميع أفراد أسرة الجامعة للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوتهم واختيار من يمثلهم في مجلس النواب 2020.

جاء ذلك خلال إدلاء رئيس جامعة أسيوط بصوته في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بلجنة مدرسة النصر الابتدائية.

و أشاد رئيس جامعة أسيوط بجهود الدولة في تنظيم العملية الانتخابية بالجهد المبذول من اللجنة العليا للانتخابات ورجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، خلال إجراء الانتخابات على ذلك النحو المشرف في الجولة الأولى والثانية.

وفي سياق متصل أدلى الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بصوته في نفس اللجنة، مؤكدا أهمية إعطاء المجتمع المثل والقدوة في التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والنزول بكثافة إلى اللجان بما يضمن إعطاء مظهر حضاري مشرف للشعب المصري أمام دول العالم يعكس إخلاصه الوطني ووعيه السياسي.

بينما أدلى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بصوته بلجنة مدرسة الفاروق الرسمية للغات.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط أن تقدم الأمم ونهضتها يعتمد على ما تملكه من مؤسسات قوية ومتعددة يرتكز عليها صمود الدولة ورسوخها، مشيراً إلى أن السلطة النيابية أحد أهم ركائز الدولة المصرية التي تؤدي دورا تشريعيا وسياسيا مهما من خلال مجلس العمل الذي يقوم به مجلس النواب بشكل محوري وفاعل عبر عقود التاريخ المتتالية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال تواجدها في مدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات للإدلاء بصوتها على ما تشهده اللجان الانتخابية من إجراء تأمين ونظام يضمن سلاسة مشاركة المواطنين وسرعة إدلائهم بأصواتهم الانتخابية في ظل تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض والفيروسات المعدية.