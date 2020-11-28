انطلاق توريد لقاح "فايزر" الأمريكي ضد كورونا إلى العالم

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، أن شركة "يونايتد إيرلاينز" بدأت يوم أمس، تسيير رحلات طيران مستأجرة لنقل شحنات لقاح شركة "فايزر" ضد كورونا، وفق ما نقلت صحيفة "روسيا اليوم".

وتأتي هذه الرحلات قبل برنامج التلقيح الشامل المتوقع أن يبدأ في أواخر ديسمبر؛ إذ أشارت الصحيفة إلى أن "يونايتد إيرلاينز" تعتزم القيام برحلات شحن جوية بين العاصمة البلجيكية بروكسل، ومطار أوهير في شيكاغو، لدعم توزيع اللقاح، حسب ما أفادت الصحيفة.

ولفتت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، إلى أن الرحلات الجوية تعتبر الخطوة الأولى في مراحل التوريد والتوزيع العالمية، والتي تعد لبدء العمل عندما تتم الموافقة على اللقاح من قبل المنظمين.

وأوضحت الصحيفة، أن شركة الطيران الأمريكية حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران الفيدرالية للطيران، بكميات متزايدة من الجليد الجاف، الذي يعتبر أساسيا في نقل اللقاح الذي يجب تخزينه عند 70 درجة مئوية تحت الصفر.

كما تخطط شركة "فايزر" الأمريكية لعشرات رحلات الشحن الجوية، ومئات عمليات الشحن البرية بمجرد الحصول على الموافقة بشأن اللقاح من قبل السلطات الأمريكية المختصة؛ إذ ستنتج جرعات اللقاح لأوروبا في مواقع مملوكة لشركة "بيونتيك"، الشريك الألماني للشركة، وكذلك في موقع للأولى في بلجيكا، وسينتج في الولايات المتحدة في "ميشيجان"، بمصنع كالامازو، وفقا للصحيفة البريطانية.