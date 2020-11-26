أخصائي أورام عن لقاح "فايزر": صعب وصوله لجميع المرضى

قال الدكتور محمد الشرع، أخصائي جراحة الأورام، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كارثة عالمية نتج عنها أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة وأكثر من 20 مليون حالة إصابة قيد العلاج حتى الآن.

وأضاف الشرع، في مداخلة هاتفية مع قناة "Extra News"، أن تفشي الفيروس بأغلبية دولة العالم، صاحبه تذبذب في أعداد المصابين، بعدما لوحظ ارتفاعها في توقيتات معينة وانخفاضها بعد ذلك، ومن ثم نرى الآن زيادات في أعداد المصابين والوفيات من جديد، وهو ما يؤشر أننا أمام موجة ثانية من انتشار المرض بين سكان العالم.

وتابع أخصائي جراحة الأورام، "في مواجهة ذلك، نرى جميع الدول وبالأخص الأوربية وأميركا يفرضون إجراءات احترازية على شعوبهم من جديد، وذلك يرجع إلى تخوفهم من التجمعات التي تحدث في هذه الدول، خلال تلك الفترة من كل عام، التي ينتظر فيها احتفالات أعياد الشكر وأعياد رأس السنة الميلادية".

وأوضح أن أنباء صدور أكثر من لقاح منذ تفشي الفيروس بنسب نجاح مختلفة أمر يضع لنا بعض الآمال، وله تأثير إيجابي على انتعاش اقتصاديات وبورصات أغلبية الدول، خاصة في ظل أنه من المفترض أن تظهر هذه اللقاحات في القريب العاجل، وأبرزها لقاح "فايزر"، الذي يُنتظر الموافقة عليه أو عدم اعتماده خلال أسبوعين.

وتابع بأن الشركة المنتجة للقاح "فايزر" صرحت من قبل وطمأنت المرضى بأنه فور اعتماد اللقاح ستنتج كميات كافية للمصابين حول العالم، حيث وعدت الشركة بذلك وأعلنت جاهزيتها لتوفير هذه الاحتياجات الدوائية.

لكن أخصائي الأورام عاد واستدرك قائلا، "على الرغم من هذا فلدي شكوكي الشخصية في توفير اللقاح لجميع المرضى، لأن ذلك يحتاج إلى مجهودات جبارة من الشركة، خاصة في عمليات التخزين والمقاييس التي تطلبها تلك العملية، حيث يشترط تخزينه في درجات برودة 70 درجة مئوية، وهو ما يحتاج إلى مجهودات مادية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سعر اللقاح بالسوق، وهو ما سيُصَعِّب وصوله إلى جميع المرضى".