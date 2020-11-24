أديب يكشف أبرز ما يُميز لقاح أكسفورد عن "فايزر": أسعار وطرق حفظ عبقرية

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تحدث في الحلقة السابقة أن لقاح إكسفورد البريطاني بات على وشك الخروج للنور، وبالفعل تم الإعلان عنه، ويتميز بالعديد من المزايا عن غيره من اللقاحات التي تم الإعلان عنها، "تم الإعلان عن لقاح فايزر الأمريكي ومودرنا الأمريكي"، بينما لقاح أكسفورد بريطاني، ورغم أن فعاليته من 70 لـ 90% إلى يميزه عدة أشياء.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن لقاحي فايزر ومودرنا نسبة فعاليتهم من 94 لـ 95%، لكن لقاح أكسفورد به مزايا عبقرية، فسعره 4 دولارات فقط، أي أرخص من المصل الخاص بالإنفلونزا العادية والذي يبلغ سعره 170 جنيها مصريا، كما أن لقاحي مودرنا وفايزر يتراوح سعرهما من 20 لـ 50 دولارا.

وأشار الإعلامي، إلى أن كافة اللقاحات يُعطى منها جرعتان من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وما يميز لقاح أكسفورد أن 70% من فاعلية اللقاح يكمن في الجرعة الأولى، فيستطيع الإنسان تحصين نفسه بنسبة 70% من أول جرعة، "لقاحي فايزر ومودرنا عاوزين طريقة حفظ خاصة، معقدين جدا، ويحتاجوا لتبريد معين".

وأوضح أن لقاح أكسفورد ممكن حفظه في الثلاجة العادية، "القدرة على تصنيعه أسهل لأنه مش معقد، معمول من مواد موجودة ، رخيص مش محتاج تبريد كتير، بنتكلم على الشهريين اللي جايين دول على يناير في مقدور بشر كثير في العالم الحصول على لقاحات، والآن ده الفاكسين الثالث، سبوتنك الرابع، والإيطاليين يتحدثون عن فاكسين عندهم، من ضمن 13 لقاحات في المراحل السريرية جاهزين للعالم يستخدمهم".