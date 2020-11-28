خلعت ملابسها وجرحت نفسها.. ضبط "مستورة" بتهمة التسول بطفلين

أمرت نيابة الشرق بالاشتراك مع نيابة الطفل بمحكمة بورسعيد الابتدائية بانتداب خبير اجتماعي من لجنة حماية الطفل بالمحكمة لتحديد اتهام متسولة تدعى "مستورة" بجريمة تعريض أطفال للخطر بالتسول بهم أو الاتجار بالبشر بعد أن تم ضبطها أمام السيرك بشارع طرح البحر ببورسعيد تتسول ومعها رضيع وزوجها وابنه وخلعت ملابسها أمام المارة اعتراضا على ضبط الشرطة لها إثر تعديها على خبيرة اجتماعية قامت من قبل بإيداع رضيع وطفلة، ابني زوجها من شقيقتها.

كان خالد الدنف وكيل نيابة الشرق، ومحمود الهوارى مدير نيابة الطفل، قد أمرا بحبس المتهمة "مستورة" كما أمر بحبس زوجها "طلعت.م" أربعة أيام على ذمة التحقيقات حيث ضبط مع مستورة رضيع عمره 40 يوما مجهول النسب وآخر يدعى "رجب.ط" 9 سنوات ابن زوجها من شقيقتها سابقا لاستخدامهما فى التسول وتعريضهما للخطر وخلع ملابسها أمام المارة وتم تحرير المحضر رقم 2646 لسنة 2020 إداري الشرق بعد أن ألقى رجال مباحث الشرق برئاسة المقدم أحمد طايل القبض على مستورة لخلعها ملابسها أمام المارة على إثر هجوم مستورة على ناهد عبد الرازق خبيرة اجتماعية بنيابة الطفل، وذلك على خلفية تنفيذ الخبيرة الاجتماعية ورجال لجنة حماية الطفل التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة قرار نيابة الطفل بوضع طفل رضيع عمره 90 يوما ابن زوجها من شقيقتها بمؤسسة رعاية الطفل، و"حبيبة.ط"، 12 عاما، ابنة زوجها بمؤسسة بيت القاصرات كانت تستغلهما مستورة فى التسول بشارع طرح البحر أمام القرى السياحية بصحبة زوجها وعرضت حياتهما للخطر أكثر من مرة وخلال مرور لجنة الطفل برئاسة العميد نعمان على رئيس حي الشرق ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل ببورسعيد التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة تبين أن السيدة تتعاطى المواد المخدرة وأنها وضعت طفلا رضيعا بجوار إناء به فحم مشتعل، كما تستغل طفلة أخرى ابنة شقيقتها كما أنها عرضت 4 أطفال ليسوا أبناءها سابقا للتسول لأنها تستخدم الأطفال في التسول والاحتكاك بالناس والتمسح بهم لجلب المال وتعرضهم للخطر.

وتم إصدار قرار من نيابة الطفل بإيداع الرضيع والطفلة إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية ببورسعيد حفاظا على أمن وسلامة وصحة الأطفال وذلك طبقا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وحمايته من الخطر.

وكان رد فعل مستورة أن جرحت ذراعها بقطعة زجاج كانت بحوزتها وادعت أن رئيس حى الشرق هو من هاجمها وتبين كذبها بعد أن صور أحد المارة فيديو لها في الشارع وهى تقطع ذراعها.