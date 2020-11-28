توقف أسطول الصيد لليوم الثالث ببوغاز عزبة البرج بسبب سوء الأحوال

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح ورعد وبرق في الساعات الأولى صباح اليوم، على سواحل المحافظة، يأتي هذا في الوقت الذي لم تتوقف بعد حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط فيما توقفت حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج لليوم الثالث على التوالي.

وتعد تلك هي الموجة الأسوأ على مدار الثلاثة أيام الماضية بعد تعطل الدراسة على مدار يومين متتاليين الأربعاء والخميس.

وفي وقت سابق أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ، فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، مشيرة إلى الدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار الغزيرة.

وشددت منال عوض، على مواصلة تلك الجهود، للحد من آثارها، وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وكانت قد أعلنت محافظ دمياط مد قرار تعطيل الدراسة ليشمل أول أمس الخميس، بالمدارس كافة الواقعة بنطاق المحافظة، في ظل موجة الطقس السيئ، مناشدة المواطنين بتوخى الحيطة والحذر في تحركاتهم، خلال سقوط الأمطار، واتباع الإرشادات والتعليمات كافة، حفاظا على سلامتهم.

من ناحية أخرى، قال حسام وفدي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ"الوطن": "أعمال الصيد واصلت التوقف تزامنا مع موجة الطقس السيئ؛ إذ بلغ ارتفاع الأمواج ما يزيد على 2 متر، بسبب الرياح".

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ "التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومصر أيضا، وبدأنا خلال السنوات الأخيرة نشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وزاد تكرارها".

في سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد بشفط تجمعات مياه الأمطار تجمعات من شوارع قرية البساتين ومداخلها تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ.

وتابع المهندس محمد بدوى عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، والتى تم التعامل معها بشكل فورى وسريع فور تعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة من خلال فريق عمل الطوارئ بالشركة حيث تم الدفع بالسيارات والمعدات بمختلف المناطق بالمحافظة.

وأكد عسل رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة العمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة، بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة ومتابعة تعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة ومتابعة المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة الإسكان وإدارة الأزمات وكذلك تفعيل خطط الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى المحافظة.