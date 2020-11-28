رئيس مجلس الشيوخ يقدم واجب العزاء لأسرة أمين "مستقبل وطن" بكفر الشيخ

قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، وعددا من قيادات الحزب، اليوم، واجب العزاء للواء عادل جعفر، مساعد وزير الداخلية، رئيس جهاز الأمن الوطني، وعلاء جعفر، رئيس نادي الزعفران، في وفاة شقيقهما المحاسب أحمد جعفر، الأمين المساعد، أمين تنظيم الحزب بكفر الشيخ، نائب رئيس أمناء تعليم المحافظة، الذي توفى مساء أمس، وشيع جثمانه في الساعات الأولى من الصباح، بمسقط رأسه بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول.

ويقام العزاء اليوم السبت، بالسرادق المقام بنادي الزعفران الرياضي، وسط حضور قيادات المحافظة وأعضاء مجلس الشيوخ ومرشحي مجلس النواب.

وتوفي المحاسب أحمد السيد جعفر، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرا خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وجرى حجزه بالمستشفى الجامعي بكفرالشيخ لإجراء عملية جراحية، ثم نقل لأحد المستشفيات بالقاهرة؛ لتكملة علاجه، إلا أنه توفي مساء أمس.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لدفتر عزاء مفتوح لنعي الراحل، الذي كان يتمتع بشعبية وحب كبيرين لدى أبناء المحافظة، لاسيما الشباب.

ونعت قيادات المحافظة الشعبية، الراحل، مؤكدين أن المحافظة فقدت رمزا كبيرا للوطنية والإنسانية والعمل الاجتماعي والخيري.

يذكر أن الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأخرى للمهندس أشرف رشاد، نعيا الراحل، مؤكدين أنه كان رمزا وطنيا كبيرا.