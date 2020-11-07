عمليات "مستقبل وطن": إقبال كثيف وطوابير على اللجان بكفر الشيخ

شهدت معظم اللجان الانتخابية بكفر الشيخ إقبالاً كثيفاً من المواطنين، منذ بداية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية مشددة، وانتشار أمني بمحيط جميع اللجان.

وتصدر المشهد كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين أقبلوا في طوابير منتظمة، للإدلاء بأصواتهم، وسط فرحة عارمة في جو يسوده الحب للوطن، رافعين شعار "تحيا مصر".

وأكد مواطنون من أمام اللجان حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم كواجب وطني، واختيار من يمثلهم لاستكمال التنمية في مصر، كما حرصوا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية قدر الإمكان.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بغرفة عمليات أمانة حزب "مستقبل وطن" بكفر الشيخ، التي يشرف عليها المهندس "فوزي الرفاعي"، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب "أحمد جعفر"، أمين التنظيم بالمحافظة، أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالاً كثيفاً على التصويت بعد الظهر، في اليوم الأول للانتخابات بمراكز ومدن المحافظة، خاصة بقرى مراكز كفر الشيخ والبرلس ودسوق وبيلا والحامول وسيدي سالم والرياض ومدينة برج البرلس وفوة ومطوبس وقلين.

وتضم محافظة كفر الشيخ 801 مقراً انتخابياً، ومن لهم حق التصويت 2 مليون و350 ألف مواطناً ومواطنة، ويتنافس على المقاعد الفردية 150 مرشحاً، منهم 13 مرشحاً لحزب "مستقبل وطن"، وتحالف "دعم مصر"، للمنافسة على 10 مقاعد مخصصة للفردي، كما تضم "القائمة الوطنية من أجل مصر" 9 مرشحين ينافسهم قائمة "المستقلين".

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هناك 4 لجان عامة، و801 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى تحديد عضو هيئة قضائية، قاضي أو وكيل نيابة، لكل لجنة، إضافة إلى الاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، سواء بداخل اللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.