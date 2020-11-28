الأرصاد: طقس لطيف على معظم الأنحاء وتوقعات بسقوط أمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم به شبورة مائية في الصباح، وأن يكون لطيفا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيكون هناك أيضا رياح معتدلة، وفق ما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع عبر فضائية القناة الأولى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس سيكون معتدلًا على "جنوب سيناء، وجنوب الصعيد"، وسيكون هناك رياح نشطة من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، وأيضا هناك فرصة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في الوجه البحري، وأمطار متوسطة في مناطق من السواحل الشمالية والشرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 14.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 14.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 12.

- بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 20 والصغرى 15.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 13.

- السويس: العظمى 21 والصغرى 14.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 13.

- طابا: العظمى 19 والصغرى 15.

- سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 7.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 18.

- الغردقة: العظمى 25 والصغرى 17.

- الفيوم: العظمى 22 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 11.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 10.

- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 10.

- سوهاج: العظمى 24 والصغرى 11.

- قنا: العظمى 24 والصغرى 11.

- الأقصر: العظمى 24 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 12.

-الوادي الجديد: العظمى 23 والصغرى 10.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 18.