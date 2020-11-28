صور.. أمطار غزيرة بكفر الشيخ والوحدات المحلية ترفع المياه من الشوارع

تعرضت عددا من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لسقوط أمطار غزيرة، ما أدى لغرق الشوارع، وعدم تأثر حركة السير بالمحافظة، ودفعت الوحدات المحلية بمعدات لشفط المياه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة هطول أمطار متوقعة، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية في كل الأنحاء، وسرعة رفع مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة.

وأصدر "نور الدين" تعليماته باتخاذ الحيطة والحذر، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ، وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من شوارع قرى الساحل القبلي، مشددا على التعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية، والتواجد الميداني لمتابعة الأوضاع أولا بأول، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان مجلس مدينة بلطيم.

وتابع العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال كسح مياه الأمطار وتجمعات المياه أولا بأول، مشددا على رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح والمعدات وماكينات الري، لسحب مياه الأمطار.

كما طالبت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وخفض السرعات، لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها كفر المحافظة، واتباع الإرشادات المرورية، حفاظا على أرواحهم والركاب، خاصة سائقي السيارات الأجرة.

وحذرت الإدارة السائقين من السرعة الزائدة، خاصة على الطريق الدولي الساحلي أو رافده.