%6.6 ارتفاعا في أرباح قطاع تصنيع السيارات بالصين خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات صناعية، أمس الجمعة، أن قطاع تصنيع السيارات في الصين شهد ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 421.15 مليار يوان (حوالي 64.05 مليار دولار أمريكي)، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.

ونقلًا عن بيانات صادرة عن المصلحة الوطنية للإحصاء، ذكرت الجمعية الصينية لمنتجي السيارات، أن النمو ارتفع عن الزيادة التى شهدتها الأرباع الثلاثة الأولى والبالغة 3 بالمائة.

وشكلت أرباح القطاع 8.4 بالمائة من إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تزيد عائداتها السنوية عن 20 مليون يوان.

وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن الجمعية الصينية لمنتجي السيارات، أن سوق السيارات الصيني حافظ على زخم الانتعاش في أكتوبر، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 12.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.57 مليون، مع تحسن السوق إلى جانب السياسات الحكومية لتحفيز الاستهلاك.

وذكر الاتحاد أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغ إجمالي واردات وصادرات السيارات 87.39 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 16.3 في المائة على أساس سنوي، لكنه تقلص عن الانخفاض المسجل في الفترة من يناير إلى يوليو.

وبدأت سوق السيارات في الصين، والتي تضررت جراء "كوفيد-19"، في الانتعاش في أبريل بفضل الطلب المكبوت والسياسات الداعمة، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، ما أدى إلى إنهاء انكماش استمر على مدار 21 شهرًا الماضية، وفقًا للاتحاد.