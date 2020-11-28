محافظ قنا يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة "هو 1" في نجع حمادي

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة "هو 1" السكنية، بمركز نجع حمادي، لمتابعة انتهاء الأعمال بها، تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيها، رافقه اللواء محمد مصطفى، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الإسكان بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أن المنطقة تضم 18 عمارة سكنية، تحتوي على 432 وحدة، بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 54 مليون جنيه، موجها مسؤولي الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية للمنتفعين، ووجه رئيس مدينة نجع حمادي بتشجير الحدائق بمحيط العمارات.

وأكد المحافظ أن جميع الوحدات السكنية المقدمة تسلم كاملة التشطيب، شاملة المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مضيفا أن الدولة لا تدخر جهدا في التوسع لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية، للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الخاصة، واعترافا منها بحق المواطن في الحصول على وحدة سكنية ملائمة، مدعمة من قِبل الدولة.