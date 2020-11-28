تعرف على أبرز الأماكن المتاح بها حجز شقق الإسكان الاجتماعي حاليا

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من الوحدات السكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

آخر هذه الوحدات كان طرح نحو 100 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى بعدد من المدن الجديدة، بمساحات 75 مترا مربعا (غرفتين وصالة)، و90 مترا مربعا (ثلاث غرف وصالة) كاملة التشطيب.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري أن سحب كراسات الشروط وسداد جدية مقدمات الحجز ورفق البيانات والمستندات على موقع الصندوق يستمر حتى 7 ديسمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

أبرز الأماكن المتاح بها حجز الوحدات السكنية:

محافظة القاهرة: مدينة بدر (حدائق العاصمة)، ومدينة 15 مايو.

محافظة الجيزة: حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار).

محافظة القليوبية: مدينة العبور الجديدة.

محافظة الشرقية: مدينة العاشر من رمضان.

محافظة المنوفية: مدينة السادات.

محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومدينة ملوى الجديدة.

محافظة أسوان: مدينة أسوان الجديدة.

محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة.

محافظة سوهاج: مدينة سوهاج الجديدة.

شروط حجز وحدات الإسكان الإجتماعى:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.