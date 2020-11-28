محافظ المنوفية: نواصل إزالة كل التعديات.. لن نتهاون مع أي مخالف

أكّد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنَّ جميع أجهزة المحافظة تتعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة التعامل الفوري في المهد تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بترسيخ دولة القانون والتصدي لملف البناء المخالف والعشوائي وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

وتمّ تنفيذ إزالة فورية في المهد بمنشأة سلطان بمنوف بناحية حوض الترابيع بمساحة 787 مترًا عبارة عن تشوينات وصب قواعد خرسانية مسلحة، وتمّ إيقاف البناء، كما جرى إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية منشأة دملو على مساحة 108 متر بما يعادل 15 سهم بمعرفة قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا ، وكذا إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 116 م2 بحوض الرزقة بناحية شبرا باص بشبين الكوم، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتعدين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار المتابعة الدورية والتصدي للبناء المخالف واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين، مؤكّداً أنَّه لا تهاون أو تقصير في حق الدولة.