محافظ المنوفية: لا تأجيل للدراسة غدا

نفي اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس السئ والأمطار التي ضربت المحافظة خلال الساعات الماضية.

وترددت أنباء عن تأجيل الدراسة إثر سقوط أمطار متوسطة على أغلب مدن وقرى المحافظة، استمر هطولها لعدة دقائق، ثم عاد سطوع الشمس مرة أخرى، ووجّه المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في وقت سابق، إلى رفع حالة الطوارئ بجميع أفرع الشركة لمواجهة الأمطار، مشددا على مراجعة شبكات ومحطات الصرف الصحي، واستمرار تمركز سيارات الكسح في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه، حتى لا تؤثر على انتظام حركة المرور.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى، لمواجهة تداعيات هطول الأمطار، مشيرًا إلى توفير 147 معدة جاهزة لشفط المياه، وتطهير 135 منطقة على مستوى المحافظة، استعدادا لموسم الأمطار بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

علي صعيد متصل، قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ "التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومصر أيضًا، حيث بدأنا خلال السنوات الأخيرة نشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وزادت تكرار هذه التقلبات الجوية وبدأنا نشهد أمطارًا غزيرة وعواصف ترابية بصورة كبيرة". وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدَرت بيانًا أول أمس بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة المقبل.