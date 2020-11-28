مصرع عامل داخل مصنع بكفر شكر

لقي عامل مصرعه داخل مصنع بلاستيك بقرية كفر الشناوي خاطر بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ونُقلت الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع "عبدالستار. ع . ع"، والمقيم بمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، 18 سنة، وعامل داخل مصنع بلاستيك ملك "سلامة. م . س" بقرية كفر الشهاوي خاطر بمدينة كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، ونُقلت الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.