في ذكرى رحيل شادية.. 6 أعمال لـ"معبودة الجماهير" ضمن أفضل 100 فيلم

3 أعوام على رحيل إحدى أهم نجمات زمن الفن الجميل، التي حظيت بألقاب كثيرة منها "الدلوعة"، و"معبودة الجماهير".. شادية الفنانة التي استطاعات بموهبتها التي منحها الله إياها أن تجمع بين "حلاوة الصوت" وإجادة الغناء وقدرتها على "خطف" أذن المستمعين، و"حلاوة الروح" وإجادتها للتمثيل وقدرتها على "خطف" عيون وقلوب المشاهدين.

في مثل هذا اليوم 28 نوفمبر عام 2017 رحلت الفنانة شادية، بعد رحلة عطاء فني بدأت في أربعينيات القرن الماضي، حتى منتصف الثمانينات بعد قرار اعتزالها، تاركة إرثًا فنيًا وغنائيًا بخلاف مسرحيتها الوحيدة التي تعد إحدى علامات المسرح وهي "ريا وسكينة".

تم اختيار 6 أفلام للفنانة الجميلة شادية، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها "الوطن" في السطور التالية.

شباب امرأة

شاركت شادية في فيلم شباب امرأة عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، شكري سرحان، عبدالوارث عسر، سراج منير، فردوس محمد، قصة أمين يوسف غراب، إخراج صلاح أبوسيف.

اللص والكلاب

عن رواية نجيب محفوظ، قدمت شادية فيلم اللص والكلاب عام 1962، بطولة شكري سرحان، كمال الشناوي، سيناريو وحوار صبري عزت، إخراج كمال الشيخ.

الزوجة 13

مع رشدي أباظة قدمت شادية فيلم الزوجة 13 عام 1962، سيناريو وحوار علي الزرقاني وأبوالسعود الإبياري، إخراج فطين عبدالوهاب.

مراتي مدير عام

عن قصة عبدالحميد جودة السحار، شاركت شادية في فيلم مراتي مدير عام عام 1966، بطولة صلاح ذو الفقار، عادل إمام، توفيق الدقن، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، إخراج فطين عبدالوهاب.

شيء من الخوف

عن رواية ثروت أباظة، شاركت فيلم شيء من الخوف عام 1969، سيناريو وحوار صبري عزت، بطولة محمود مرسي، يحيى شاهين، محمد توفيق، صلاح نظمي، إخراج حسين كمال.

ميرامار

شاركت شادية في فيلم ميرامار عام 1969، بطولة يوسف شعبان، عماد حمدي، يوسف وهبي، أبو بكر عزت، عن رواية نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج كمال الشيخ.