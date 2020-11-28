وفد "التخطيط" يتفقد مشروعات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة محمد فريد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية، يرافقه خالد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومي عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بالاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والتأثير المباشر على صحة المواطنين في ضوء أهداف ومؤشرات استراتيجية رؤية مصر 2030.

ولفتت السعيد، إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعات التي يتمّ العمل عليها، مؤكّدة أنَّ دور وزارة التخطيط لا ينتهي عند الاعتمادات المالية لتلك المشروعات، بل تحرص الوزارة علي متابعة ما تم إنجازه في تلك المشروعات والوقوف عند العوائق والتحديات التي واجهت سير العمل بها وتقديم الدعم اللازم لتذليل تلك العقبات ومواجهة التحديات للوصول إلي تنفيذ تلك الخدمات بالشكل الأمثل.

وأوضحت السعيد، أنَّ إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بورسعيد بلغت نحو 1.056 مليار جنيه، في حين بلغت إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط نحو 473.2 مليون جنيه، متابعه أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية بلغت نحو 635 مليون جنيه.

ومن جهته، أوضح محمد فريد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية، أنَّ الزيارة استمرت علي مدار 3 أيام حيث تم تفقد مشروعات محافظة بورسعيد في اليوم الأول ودمياط اليوم الثاني ومحافظة الإسماعيلية بنهاية الجولة في اليوم الثالث.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه الكاب جنوب بورسعيد بطاقة 26 ألف م3/يوم بتكلفة نحو 450 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من الأعمال بها وجاري بدء تجارب التشغيل، إضافة إلي مشروعات صرف صحي بالضواحي، الزهور، والنورس بتكلفة 300 مليون جنيه والتي من المتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة بنهاية العام الحالي، فضلًا عن مشروع احلال وتجديد محطة معالجة بورفؤاد، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 20% من إجمالي الأعمال المدنية، ومحطة تحلية غرب بورسعيد بطاقة 20/40 م3/يوم بتكلفة 883.3 مليون جنيه.

كما تضمنت جولة اليوم الثاني زيارة مشروعات محافظة دمياط متمثله في مشروع محطة معالجة صرف صحي وصناعي لمدينة الأثاث بطاقة 25 ألف م3/يوم بتكلفة 500 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منه ودخوله الخدمة في مارس المقبل، إضافة إلى زيارة مشروع صرف صحىي قرى أم الرضا الجديدة، وأم الرضا القديمة،جمصة شرق، الركابية بتكلفة نحو 250 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي (شطا 1،2) لخدمة عمارات الاسكان الاجتماعي والمستهدف ربطها على محطة معالجة صرف صحي وصناعي لمدينة الاثاث بطاقة 25 ألف م3/يوم.

وشملت جولة اليوم الثالث تفقد مشروعات محافظة الإسماعيلية، وشملت مشروع محطة مياه شرب القصاصين فائقة الترشيح بطاقة 15 ألف م3/يوم بتكلفة 120 مليون جنيه والمتوقع تسليمها في ديسمبر المقبل، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح بتكلفة 30 مليون جنيه والمتوقع تسليمها فى ديسمبر كذلك، إضافة إلى مشروع الصرف الصحي المتكامل عين غصين بتكلفة 280 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالي، ومشروع محطة صرف صحي الوادي الاخضر بتكلفة 75 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالي.