للمقبلين على الزواج.. إزاي تحصل على تمويل تأثيث شقة من بنك ناصر؟

من منطلق تخفيف معاناة الشباب المقبلين على الزواج، أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تمويل هذه الفئة من خلال خدمة تهدف لمساعدتهم فى تأثيث شقة الزواج.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها الفئات المستهدفة والأوراق المطلوبة للحصول على خدمة تأثيث شقة الزواج.

الفئة المستهدفة تأثيث شقة الزوج

- الزوج أو الزوجة أو والد الزوجة أو الولي الشرعي لها ويجوز للأم الحصول على التمويل بموافقة الأب أو حال وفاته.

- في حال الزواج الثاني يُمنح التمويل للأرمل أو الأرملة فقط.

شروط الحصول على المنحة

- يُشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبه للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح هذا التمويل مع التأشير على وثيقه الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويل.

- ألا يقل سن العميل طالب التمويل عن 21 سنة.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية لأصحاب المرتبات

تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد - التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقًا للضمانات السابقة.

ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

العاملون بالقطاع الخاص المؤمَّن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

إجراءات الحصول على الخدمة

- طلب الحصول على التمويل.

- الرقم التأميني لطالب التمويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرفق حديث.

- بيان مفردات الدخل.

- صورة وثيقة زواج أو محضر الخطبة للمسيحين.

سعر العائد بالبنك "الأسعار المعلنة تتغير وفقًا لآليات سوق العمل المصرفي"

وجود ضامن نسبة عائد 10.5% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

عدم وجود ضامن نسبة عائد 11,2% مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاش.

المصاريف الإدارية

يتم حساب نسبة 1,5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدًا قبل المنح.

مدة منح التمويلات - نسب عبء الدين

ألا تزيد المدة عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل وقد تصل إلى 90% وفقًا للشروط والأحكام.

غرامات التأخير

يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1,5% شهريًا من قيمة القسط الشهري.