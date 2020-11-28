ضبط 9 أطلقوا النيران في الهواء احتفالا بفوز مرشحيهم بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا من ضبط على 9 أشخاص، بحوزتهم أسلحة نارية، من أنصار أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، عقب احتفالهم بطلاق أعيرة نارية من أسلحة متعددة بعد حصول مرشحهم على أعلى الأصوات.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن حملات أمنية موسعة على عدد من قرى المحافظة، استهدفت أنصار المرشحين الذين احتفلوا بالحصول على أعلى الأصوات باستخدام الأسلحة النارية.

وقال مصدر أمني، إن الحملة استهدفت قرى "السمطا في دشنا، والمصالحة بنجع حمادي، والجحيرات بقنا"، لافتا إلى أن الحملات نجحت في ضبط 9 أشخاص بتهمة حيازة رشاش جرينوف و8 بنادق آلية.

وأضاف المصدر أنه تم فحص عدد من مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر أشخاصا يطلقون الأعيرة النارية من أسلحة ثقيلة وخفيفة احتفالا بفوز مرشحيهم بمقاعد مجلس النواب، كما تبين وجود تشريفة عسكرية.

وتابع أنه فور ورود أكثر من شكوى في المراكز الشرطية بقنا، تفيد بإطلاق أشخاص النيران؛ تم تشكيل فريق بحث، لفحص الفيديوهات المتداولة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإجراء التحريات الميدانية؛ لتحديد هويتهم، وجمع تلك الأسلحة.

وأكد المصدر أن مديرية أمن قنا، بقيادة اللواء محمد أبو المجد، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في إطلاق النيران خلال الاحتفال بنجاح مرشحي انتخابات مجلس النواب، سواء انتشرت فيديوهات لهم أو لم تنشر.

كانت اللجان العامة في محافظة قنا أعلنت حصول 9 مرشحين في 4 دوائر انتخابية في المحافظة على أعلى الأصوات وحصدهم المقاعد المخصصة الفردية للمحافظة من بين 18 مرشحا دخلوا جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التي انتهت الاحد الماضي.