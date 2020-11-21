محافظ الشرقية: لم نسجل أي حوادث بسبب الأمطار حتى الآن

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن جميع محافظات الجمهورية تعرضت أمس لموجة شديدة من الأمطار، وكانت بعض المراكز في محافظة الشرقية قد تعرضت أيضا لأمطار من خفيفة إلى متوسطة، "ديرب نجم، أبو كبير، كفر صقر، وبعض المناطق في بلبيس" وتم رفع مياه الأمطار كلها من الطرق الرئيسية ويتم العمل على باقي الطرق الداخلية.

وأكد غراب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه لم يتم تسجيل أي حوادث بسبب الأمطار حتى الآن والأمور تسير باستقرار للغاية، وهناك تنسيق جيد مع شركة المياه، مجالس المدن الموجودة في المحافظة، الإسعاف، والصحة، وجميعهم كانوا على استعداد كامل لمواجهة أي شكوى.

وتابع، أن غرفة العمليات والكوارث تتلقى على مدار اليوم أي إخطارات أو استغاثات ويتم التفاعل معها فورا، وهناك أرقام موجودة للشكاوى على الموقع الخاص بالمحافظة ويتواصل الجميع عن طريق الهاتف المحمول، الواتس آب، أو موقع المحافظة، مؤكدا أنه يوجد في كل مجلس مدينة فرق إغاثة ومتابعة جيدة للمواطنين "ولو في أي مياه متراكمة في أي منطقة معينة أو قطع طريق أو كهرباء يتم التفاعل وتوجيه الأجهزة التنفيذية لحل المشكلة".

وأضاف، أننا لدينا كم كبير جدا من مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية التي تربط بين مدن المحافظة والمحافظات المجاورة وبعض الطرق الداخلية في المحافظة، مؤكدا أنه يتم وضع علامات إرشادية على كافة الطرق، وهناك لجان أيضا تمر على أعمدة الإنارة للتأكيد على أن جميعهم بهم عزل جيد ولا تسبب أي خطر على حياة للمواطنين في ظل موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.