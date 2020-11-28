رئيس جامعة جنوب الوادي: لا نية لتأجيل الدراسة.. والامتحانات 23 يناير

التقى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بطلاب مسرح الجامعة في مجالات العروض المسرحية والأفلام القصيرة والمراسل التليفزيوني، الحاصلين على جوائز مسابقة (إبداع 8)، مؤكدا أن الأنشطة الطلابية الرافد الثاني لبناء شخصية الطالب؛ لانها تكمل العملية التعليمية، وتساهم في أداء دور الجامعة، من خلال مشاركة الطلاب في اللقاءات الخارجية، التي تساعد على تحقيق المراكز المتقدمة، وتساهم في رفع اسم الجامعة.

وشدد "غرباوي" على التحلى بالاخلاق والسلوك المشرف، خلال ممارسة الأنشطه التي تشارك فيها الجامعة، وأن يفتخر الطلاب أنهم يمثلون جامعة جنوب الوادي، الرائدة والمتميزة، التي تحتل مكانة مرموقة، وتجد دائما الدعم والرعاية من الدولة في كل المجالات.

وطالب الدكتور يوسف غرباوي المسؤولين عن الأنشطه الطلابية في الجامعة، بالشفافية والحيادية في اختيار الطلاب الذين يمثلون جامعة جنوب الوادي في الأنشطة الخارجية.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على إعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن وللجامعة، والبعد عن وسائل التواصل والشائعات، وأن يكون لديهم وعي بأنهم طلاب علم، ينتظرهم مستقبل هو حلم لأسرهم، مؤكدا أنه لا مجال للسياسة داخل الجامعة؛ فهي محراب للعلم.

وشدد "غرباوي" على أنه لا نية لتعطيل الدراسة، وأن المحاضرات والمنصات الإلكترونية مستمرة في تقديم المناهج التعليمية للطلاب، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في 23 يناير المقبل، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات والتباعد في القاعات، وخصصت حجرة للحجر الصحي بالادارة الطبية؛ تحسبا لأى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونوه الدكتور يوسف غرباوي، إلى ما تقوم به الجامعة من دعم للطلاب في المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، وفي نهاية اللقاء دار حوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب.