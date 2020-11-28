"الأعلى للإعلام" يعد تقريرا عن تغطية مباراة القمة

يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرًا بما أسفرت عنه عملية الرصد لتغطية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت أمس الجمعة، وأسفرت عن فوز الأهلي بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة.

وأشار المجلس إلى أن التقرير الذي سيتم الإعلان عنه، يتضمن الجوانب الإيجابية وسيكشف عن السلبيات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن تشكيل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية لمباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأكد المجلس في بيان سابق ضرورة احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، كما عبر المجلس عن ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

وشدد المجلس على أنّه وفقا للقانون، سيبادر على الفور بإجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات القانونية حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة وصورة البلاد.

وأشار المجلس إلى أنّ الأكواد الرياضية التي أصدرها تتضمن:

1. الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية، دون الانزلاق لإثارة التعصب أو أي نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.

2. نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

3. توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها، وإعلان ذلك بوضوح وعدم الخلط بينها، وعدم تقديم الآراء على أنّها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها أو سياقها.

4. عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

5. احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.