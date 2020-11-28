مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب على الموطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال ضبط جرائم النصب والإحتيال على الموطنين ، والإستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية مختلفة وإستغلال النفوذ المزعوم .. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية - له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى زاعماً أنه موظف بمصلحة الشهر العقارى والإدعاء بقدرته على إنهاء مصالحهم من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنها الإجراءات الخاصة بهم بالشهر العقارى .

§ عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقارى ، وعثر بحوزته على مبلغ مالى من حصيلة نشاطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.