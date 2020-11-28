مواصلة أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب

§ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع على الإنترنت ، يعلن فيها أحد الأشخاص إستعداده لممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

§ عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنه (بدون عمل – مقيم بمحافظة بنى سويف) ، وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة أعمال الفجور مقابل مبلغ مالى، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما ضُبط بحوزته (هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة تدل على نشاطه المؤثم - مبلغ مالى من متحصلات ممارساته).

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.