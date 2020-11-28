أخصائي صدر: القادم في مصر أسوأ إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أنطوان أشقر، إخصائي أمراض صدرية وسرطانية بفرنسا، إن مصر دخلت الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الموجة الثانية للفيروس يقصد بها ارتفاع منحنى الإصابة والانخفاض فترة معينة ثم العودة مرة أخرى في الارتفاع.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن العالم كله دخل الموجة الثانية للفيروس، الفيروس أسرع في الانتشار ولكن الأطقم الطبية أصبح لديها خبرة كبيرة في التعامل مع حالات الإصابة المختلفة، لافتا إلى أن فيروس كورونا سيكون موجود لعدة سنوات واللقاح ليس الحل السحري للقضاء عليه.

وأرجح أخصائي الصدر زيادة الإصابات في مصر بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من المواطنين، مضيفا أنه في حال تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والمدوامة على غسل اليدين والبعد عن التجمعات الكبيرة والتهوية الجيدة سياسهم في قلة العدوى وانتشارها.

وأكد "أشقر" أن مصر في حال عدم اتخاذها إجراءات صارمة تحذيرية واحترام إجراءات وقائية مكثفة هناك خطر حقيقي لعدم السيطرة على تفشي الوباء والقادم سيكون أسوأ وهناك أمثلة عديدة وعلى رأسها أوروبا ومايحدث فيها.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب تقارير وزارة الصحة اليومية الخاصة بمستجدات الفيروس وصلت نسبة الشفاء من الفيروس إلى 89.1%.

وأكّدت وزارة الصحة والسكان، استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وأي سيناريو سيئ، مشيرة إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكّد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى زيادة عدد مقاعد الخط الساخن 105 إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.

وأوضحت أنَّه يتمّ تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر ومتابعة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم