تعقيم ديوان "التربية والتعليم" بالغربية لمواجهة فيروس كورونا

نفذت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، عملية تطهير وتعقيم لمكاتب العاملين بديوان المديرية، وذلك في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد.

وشملت عملية التطهير والتعقيم جميع حجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى دورات المياه وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان، وشدد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، على مواصلة أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي، وذلك في مختلف مقرات الإدارات التعليمية، وعدم السماح لدخول أي موظف أو مواطن بدون ارتداء الكمامة، وذك في إطار الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين من فيروس كورونا.

وتفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالأمس سير العملية التعليمية داخل مدرسة ناصر الثانوية الزراعية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة.

كما تفقد "حسن" بعض فصول المدرسة، ووجه بضرورة ممارسة التربية الرياضية بالملعب بمرافقة معلمة التربية الرياضية، وعدم تواجد الطالبات داخل الفصل أثناء الحصة، ثم قام بتفقد معامل الألبان والكيمياء والميكنة الزراعية والصناعات، واطمأن إلى توافر كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطالبات والمعلمين، كما تلاحظ وجود بعض الرواكد بأحد المعامل، وعلى الفور تم التوجيه بإزالة هذه الرواكد تمهيداً لإعادة تشغيلها.

ومن داخل ورشة الميكنة الزراعية، تلاحظ عدم تشغيل الكثير من الماكينات والآلات، وبعضها تحتاج إلى صيانة عاجلة، بالإضافة إلى عدد من السلبيات الأخرى، وتم التواصل مع الموجه العام بالمديرية لمتابعة إزالة كافة السلبيات الموجودة، والتنبيه على مدير التعليم الفني بالإدارة بمتابعة إصلاح وتشغيل الماكينات خلال أسبوع من تاريخ الزيارة.

وأثناء تواجده بالمكتبة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة عرض جميع الكتب المستحدث دخولها إلى المكتبة على توجيه المكتبات بالإدارة لبيان مدى صلاحيتها ومناسبتها للطالبات.