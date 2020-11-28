محافظ الجيزة ينذر مسؤولي النظافة بأحياء الدقي والعجوزة لتدني مستواها

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها في ضوء سعي المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية؛ حيث شملت الجولة شوارع جزيرة العرب والسودان والنيل وجلال الدين الحمامصي وجامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز.

الانتهاء من الأعمال الجارية بجزيرة العرب

أعرب المحافظ عن عدم رضاه عن نسب تنفيذ الأعمال في بعض المحاور حتى الآن موجها رئيس حي العجوزة بالمتابعة اليومية مع الشركة للانتهاء من الأعمال الجارية بجزيرة العرب وفقا للجدول الزمني المحدد حيث جاري الآن أعمال تنسيق الجزيرة الوسطى ونقل كابلات الكهرباء والاتصالات.

وخلال تفقده شارع السودان كلف المحافظ بمتابعة الأعمال التي تم تنفيذها ومدى جدية الشركة في الالتزام بالتنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

عدم السماح بالتقصير في العمل ورفع المخلفات

كما تفقد المحافظ مستوى النظافة أسفل كوبري الدقي وبشوارع النيل والتحرير، مشددا على رئيس الحي بالمتابعة الجادة لأعمال رفع المحلفات وموجها إنذار إلى مسؤولي النظافة بأحياء الدقي والعجوزة بعدم السماح بالتقصير في العمل ورفع المخلفات والتجريد على مدار اليوم ومتابعة أداء شركات النظافة والحفاظ على المظهر العام للشوارع؛ كما وجه المحافظ بإجراء حصر شامل ودقيق لكل السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع لوضع خطة شاملة لرفع تلك السيارات على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لما تعكسه من مظهر غير حضاري على الشوارع والمحاور، مشددا على رؤساء الأحياء بمتابعة ساحات الانتظار الكائنة بنطاق كل حي وما يتم تحصيلة منها وفقا للوائح والإجراءات المنظمة لذلك لتحقيق عائد استثماري يتم استخدامه في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ بمراجعة أرصفة المشاه بشارع البطل أحمد عبدالعزيز والتأكد من التزام الشركة المسؤولة عن الأعمال بالشارع بتلافي الملاحظات التي تم رصدها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.