تجديد حبس فنيين اثنين في مصرع شاب أعلى برج كهرباء بالدقهلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية في محافظة الدقهلية، تجديد حبس اثنين من الفنيين العاملين بهندسة الكهرباء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية مصرع يسري محمد عبدالفتاح، 21 عاما، وإصابة اثنين آخرين، من قرية كفر الجنينة، بمركز نبروه، صعقا على أحد أبراج الكهرباء بقرية "المنيل".

وشهدت الجلسة تواجدا أمنيا مكثفا، علاوة على حضور كبير من أسر المجني عليهم، وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بضمان عملهم، إلا أن قرار المحكمة صدر بتجديد حبسهم 15 يوما.

كانت نيابة طلخا قررت حبس "رمضان. ر. ع" الفني المسؤول عن الإبلاغ بانتهاء الأعمال، و"محمد. ع. ص"، المسؤول عن الفصل والتشغيل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، فيما أمرت بإخلاء سبيل المهندس "عبدالحميد. ع. ع"، مدير هندسة طلخا.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب صعقا بالكهرباء أعلى أحد الأعمدة جهد متوسط بقرية المنيل، في دائرة مركز شرطة طلخا، في أثناء قيامه بأعمال الصيانة، والتصاق جثمانه بالأسلاك والعمود.

وانتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف ومسؤولي طوارئ الكهرباء إلى مكان البلاغ، وجرى فصل التيار عن العمود وإنزال الجثة، وبالفحص المبدئي تبين أنها لشاب يدعى يسري محمد عبدالفتاح، 21 عاما، من قرية كفر الجنينة بمركز نبروه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحكى محمد عبدالفتاح، والد الشاب المتوفى، تفاصيل ما حدث، قائلا: "رتبت مع المسؤولين عن الكهرباء قبل 24 ساعة من العمل على الأبراج؛ حتى يفصلوا التيار الكهربائي، بداية من الساعة 9 صباحا حتى انتهاء العمل، وبالفعل فصلوا الكهرباء، وظل العمال فوق البرج يعملون لأكثر من ساعة، ومعهم ابني، إلا أن الكهرباء عادت مرة أخري الساعة 10 وربع وابني والعمال على العمود، فكهربتهم، ومات ابني وأصيب اثنين من زملائه".