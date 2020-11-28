كورونا تجبر مرشحي إعادة النواب لـ"الفيس بوك" و"البث المباشر" للدعاية

لجأ مرشحو جولة الإعادة بالرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، للفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، كبديل للمؤتمرات الانتخابية، وذلك في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، حيث كثف المرشحون اللايفات والبث المباشر ومنشورات الدعاية الانتخابية لجذب الناخبين أملا في الحصول علي أصواتهم قبل أيام من بدء التصويت.

ففي الدقهلية كثف مرشحو جولة الإعادة من الدعاية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال صفاحتهم الرسمية والتي أنشأوها لهذا الغرض، وأصبحت تلك الصفحات وسيلة التواصل المباشر بينهم وبين أهالي دائرتهم.

واستخدم عدد من المرشحين صفاحتهم لمخاطبة أهالي الدائرة منهم من ينفي وجود تحالفات في الفترة الحالية، مع أي مرشح خلال الفترة الحالية، ومنهم من يؤكد أنه علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفتح المرشحون صفاحتهم للبث المباشر والتحدث مع أهالي الدائرة علي خططه وأحلامه، وللرد علي الشبهات التي تحوم حوله أو من يطلقها أنصار مرشحين أخرين، كما هو الحال في دائرتي "دكرنس و بلقاس" حيث كثرت يبهما الشائعات، وأصبحت منصة التوصل الاجتماعي هي المنبر الوحيد للرد عليها من خلال المرشحين وأنصارهم.

واختفت خلال جولة الإعادة إلي الآن المؤتمرات الكبرى والحاشدة، واكتفي المرشحون بجولات في القري، أو لعقد تحالفات مذاعة مع الخاسرين من الجولة الأولي، والغريب عدم اهتمام المرشحين باللافتات في الشوارع كما كان الحال في الجولة الأولي بل أن الظهور بلافتات في الشوارع أصبحت قليل للغاية .

وفي القليوبية تحول الفضاء الإليكتروني علي صفحات التواصل الإجتماعي بدائرة القناطر وقليوب والتي يجري فيها إعادة وحيدة بمحافظة القليوبية في إنتخابات مجلس النواب حيث لجاء المرشحات علي المقعد درويش مرعي مستقبل وطن وعزت كريم مستقل للدعاية الإلكترونية للتغلب علي موجه كورونا الثانية في ظل وفاة مرشح بالدائرة متاثرا بكورونا وهو اللواء محمد إبراهيم ولحقة أمس اول نائب بالبرلمان الجديد عن بنها وكفر شكر الدكتور جمال حجاج والذين راحا ضحية فيروس كورونا

وتحولت صفحات الفيس بوك والحملات الاليكترونية للمرشحين إلي اهم و أبرز وسائل الدعاية الخاصة فيما أعلنت حملة الدكتور النائب ابراهيم عويس مستقبل وطن الفائز بنفس الدائرة من الجولة الأولي انضمامها لحملة مرشح الحزب في الإعادة درويش مرعي واستكمال جولة الإعادة بمساندة النائب الفائز

وشهدت الدائرة تحركات حثيثة من المرشحين علي صفحات التواصل الإجتماعي في طلب التاييد والدعم ووجه مرشح حزب مستقبل وطن درويش مرعي رسالة للناخبين طالبهم فيها بإستكمال مسيرة دعمه والوقوف بجواره في جولة الإعادة فيما أعلن مرشحو مستقبل وطن الفائزين بالمقعدين الاخريين للدائرة النائبين عادل عامر والدكتور إبراهيم عويس تأييدهما لزميلهما في ترشيح الحزب خلال مرحلة الإعادة.

فيما لجأ عددا من المرشحين المستقلين في كفر الشيخ لاستخدام الدعاية الانتخابية عن طريق الإنترنت، وذلك لتقليل الجولات والاجتماعات بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث اتخذ عدد من المرشحين من صفحاتهم على موقع "فيسبوك"، لتنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، لجذب الناخبين والحصول على دعمهم.

ففي الدائرة الأولى والتي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، يعتمد المرشحون المستقلون أحمد طنطاوي، النائب الحالي، وباسم حجازى، وياسر منير ومراد القطان، على صفحات الفيس بوك فضلاً عن "قعدات المقاهي"، واللقاءات السريعة بمختلف الأماكن المفتوحة في الدعاية الانتخابية، حيث أنشأ عدد منهم صفحات على "الفيس بوك"، لنشر الفاعليات واللقاءات التي تجري بينهم وبين المواطنين، فيما بدأ المرشحون المستقلون في الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشر صور وفيديوهات.

وفي جنوب سيناء، نظم حزب مستقبل وطن حملة لطرق الأبواب لترويج لنفسه ودعوة الناخبين للمشاركة يوم التصويت، وقام الحزب بالاستعانة بسيدات ورجال لعمل مجموعات للمرور على الشقق والوحدات السكنية وزيارة الوديان والتجمعات البدوية وذلك لضمان كسب أصواتهم في جولة الإعادة المقررة الاسبوع المقبل بالداخل.

وتضم الدائرة الثانية تضم مدن الطور وأبورديس وأبوزنيمة وراس سدر، وأسفرت النتائج في المرحلة الثانية عن إعادة علي المقعد الفردي بين حميد سليمان ابو بريك مرشح حزب مستقبل وطن والذي حصل علي 7437 صوت بنسبة 12.24% وبفارق أكثر من 600 صوت عن منافسة غريب احمد حسان المرشح المستقل الذي حصل 6835 صوت بنسبة 11.25%، ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة بين حميد سليمان وغريب حسان الاسبوع المقبل.