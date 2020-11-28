حسان يواجه سليمان.. استعدادات "إعادة النواب" في جنوب سيناء

تستعد الدائرة الثانية بمحافظة جنوب سيناء لجولة الإعادة في انتخابات النواب بين خصمين من نفس المدينة والقبيلة، حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن إعادة على المقعد الفردي بالدائرة الثانية بين غريب حسان عضو مجلس النواب الحالي، وحميد سليمان مرشح مستقبل وطن والذي يخوض الانتخابات للمرة الثانية في تاريخه.

حزب مستقبل وطن منذ إعلان النتيجة النهائية بدأ يعد خطة لمواجهة غريب حسان الذي يخوض الانتخابات كمستقل رغم أنه كان يمثل حزب مصر الحديثة في البرلمان الحالي، الخطة لم تقتصر على أعضاء الحزب وقياداته في المدن بل شملت أمين الحزب وأمين التنظيم وكل القيادات الحزبية بالمحافظة، الحزب يوجه كل قواه حاليا لحسم معركة الإعادة بفارق كبير في الأصوات، وجرى عقد عدة اجتماعات ولقاءات قادها جيفارا الجافي أمين الحزب، وياسر عرفات أمين التنظيم، وعلي عطوة عضو مجلس الشيوخ، لكسب ثقة الناخبين في مدن الدائرة الثانية والتصويت لصالح مرشحه حميد سليمان.

لم يكتف الحزب باللقاءات التي نظمتها المدن الأربعة بل اتبع سياسية قديمة وهي طرق الأبواب الناخبين حيث قام الحزب بالاستعانة بسيدات ورجال لعمل مجموعات للمرور على الشقق والوحدات السكنية وزيارة الوديان والتجمعات البدوية وذلك لضمان كسب أصواتهم في جولة الإعادة المقررة الاسبوع المقبل.

غريب حسان قام بزيارة لكل المدن برفقة أنصاره لكسب أصوات الناخبين، كما استخدم هو وأنصاره موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للتواصل مع المواطنين وكسب أصواتهم حيث قام بتوجيه رسائل مصورة فيديو للمواطنين، بالإضافة إلى نشر إنجازاته خلال دورته البرلمانية الحالية وأهم القرارات التي ساعد في تحقيقها وأبرزها شراء الوحدات السكنية من بنك الإسكان والتعمير لصالح المحافظة حتى يتسلم المواطنون الشقق طبقا لضوابط وشروط المحافظة أسوة بالباقين.

اللافت للنظر أن كلا المرشحين لم يتجاوزا 45 عاما أي من نفس الجيل وهما من نفس القبيلة وهي قبيلة المزينة، ويقيمان في نفس المدينة طور سيناء، الفرق بينهما أن غريب فاز بثلاث دورات في الانتخابات وحميد لم يفز بأي دورة وحميد يدعمه مستقبل وطن، أما غريب فيدعمه الشباب والخدمات التي قدمها للمواطنين خلال فترة عضويته، وكل المراقبين للعملية الانتخابية يؤكد أنه يصعب التكهن بفوز أي منها في جولة الإعادة.

جدير بالذكر أن الدائرة الثانية تضم مدن الطور وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر، وأسفرت النتائج في المرحلة الثانية عن إعادة على المقعد الفردي بين حميد سليمان أبو بريك مرشح حزب مستقبل وطن، والذي حصل على 7437 صوتا بنسبة 12.24% وبفارق أكثر من 600 صوت عن منافسة غريب أحمد حسان المرشح المستقل الذي حصل على 6835 صوتا بنسبة 11.25%، ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة بين حميد سليمان وغريب حسان الأسبوع المقبل.