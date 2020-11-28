بمساحة 60 ألف متر.. 10 معلومات عن "المنتزه" الجاري تنفيذه بمدينة الشروق

تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، بأعمال تطويرية داخل عدد من المدن الجديدة، بهدف توفير الأنشطة والخدمات المختلفة لقاطنيها.

وفي سياق هذه الأعمال، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، بدء تنفيذ مشروع "منتزه الشروق"، على مساحة 60 ألف متر، ليحتل المرتبة الأولى بمدينة الشروق من حيث المساحة، في إطار خطة جهاز المدينة للتوسع فى توفير مواقع ترفيهية بمختلف أنحاء المدينة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أن مشروع "مُنتزه الشروق"، يعد متنفسًا ترفيهيًا لسكان مدينة الشروق، وسيتضمن ملاعب رياضية، ومسار دراجات، ومقاعد انتظار لزوار الحديقة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع، يأتي في ضوء الاستغلال الأمثل للأراضي بالمدينة، حيث سيتم تنفيذ المشروع بأراضي حرم خطوط البترول بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتنفيذ التوصيات والحمايات اللازمة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن مشروع "منتزه الشروق" الجارى تنفيذه، داخل مدينة الشروق، وذلك وفقًا لتصريحات رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق.

1- يعد "منتزه الشروق" متنفسًا ترفيهيًا مفتوحًا لقاطني مدينة الشروق.

2- يمتد المشروع على مساحة 60 ألف متر.

3- يحتل مشروع المنتزه المرتبة الأولى بمدينة الشروق من حيث المساحة.

4- يأتى المشروع فى إطار خطة جهاز مدينة الشروق للتوسع فى توفير مواقع ترفيهية بمختلف أنحاء المدينة.

5- يتضمن "منتزه الشروق" ملاعب رياضية عبارة عن (ملعب كرة قدم خماسى وملعبي (كرة سلة وطائرة).

6- يضم المشروع منطقة ألعاب أطفال.

7- ممشى بعرض 5 أمتار كأحد الأنشطة التى يتضمنها المشروع.

8- مسار دراجات.

9- مقاعد إنتظار لزوار الحديقة.

10- يتم تنفيذ مشروع "منتزه الشروق" حاليًا، وذلك في ضوء الإستغلال الأمثل للأراضى بالمدينة.