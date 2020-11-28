شام الذهبي: "محظوظة بأن أصالة أمي وحياتنا واضحة للناس"

أعربت شام الذهبي عن سعادتها بحبها الكبير لوالدتها أصالة، مشيرة أنها محظوظة لكونها ابنة أصالة لأن والدتها على جميع المستويات من أعظم ما يكون حسب وصفها، وقالت شام أن والدتها عاطفية لدرجة كبيرة وزرعت بداخلها تلك العاطفة.

وقالت شام، لـ"الوطن"، "أشكرها لأنها والدتي وسندي والشخص الذي استمد منه الطاقة والإرادة والقوة وفخورة بها".

وعن تفاعلها الدائم على السوشيال ميديا، أكدت أنها دائما تحب أن تشارك الجميع يوميتها وأنهم يحبون الجميع ويحبون مشاركة الجميع لحياتهم لأنهم يعتبرون جمهورهم أسرتهم الثانية.

وكشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن تعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية في ألبومها الجديد.

وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "‏سمعت اليوم أغنية حبّيتها كتير وتخيّلت صوتي فيها.. كلامها حلو وصادق وانسيابي شجي.. كتبها ‎تركي آل الشيخ أبو ناصر الغالي ولحنها بغاية الإحساس ‎نواف عبدالله وقريبًا قريبًا بإذن الله حتسمعوها".

ورد تركي آل الشيخ على التغريدة، قائلا: "‏‎وأخيرًا.. نفرح بصوتك وحسك وفنك.. وننجح سوا.. وبانتظار العمل قبل الجمهور".

كان تطبيق ديزر للأغنيات، أعلن تصدر أغنيات ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري، الجديد "لا تستسلم"، جميع قائمة التريند فى دولتي السعودية والإمارات.

ألبوم أصالة الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة، بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم يتضمن 20 أغنية خليجية هي: لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.