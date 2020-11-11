أصالة: معرفش ليه الرجالة بيخافوا مني

خلال زيارتها لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، قالت المطربة السورية أصالة: "الشخص الندل اللي بيخرج من حياتنا منحة".

وأضافت الفنانة أصالة أثناء كلمتها في مستشفى "بهية" لإحدى المحاربات التي تركها زوجها: "وديني عند جوزك، الرجالة بيخافوا مني مش عارفة ليه".

وقالت أصالة موجهة حديثها لهذه المحاربة: "لا تندمي فمن يخرج من حياتنا من أشخاص ندلة وغير وفية منحة كبيرة من حياتنا؛ بالرغم من أن الآلام النفسية التي تلي هذه التجارب تكون كبيرة".

وداعبت أصالة محاربات سرطان بهية: "هطبخلكم فتة في الكريسماس"، كما أهدتهم أغنية "انا الحب والسلام".

وكانت أصالة قد كشفت عن إصابتها بشلل الأطفال أثناء زيارته بمستشفى بهية وقالت إنها كانت تعاني من الكثير من الآلام الجسدية.

وأضافت أنها مرت بالكثير من التجارب الذاتية والآلام النفسية وخاصة أن الآلام الجسدية الكل يعرف عنها، وآلامها النفسية كانت كثيرة وخاصة في تجربتها الثانية.

وكانت الفنانة أصالة تعرضت لأزمة شديدة فور صدور ألبومها الجديد "لا تستسلم"، الذي تضمن أغنية "رفقًا"، والتي اُقتبس جزء بها من حديث شريف، وهو "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرًا بالنساء، فقد خلقنّ بضعفهنّ، وزادهنّ الله حياءً".

وفي شهر سبتمبر الماضي نفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، إصابة والدتها أو جدتها بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19"، أو خضعوهما لتجارب وتحليل الفيروس بعد أن تأكد رسميًا إصابة شقيق والدتها بالفيروس. وأكدت شام لـ"الوطن"، أن أسرتها تتمتع بصحة جيدة.

ونشر "أنس" ابن الفنانة أصالة، صورة لنتيجة التحاليل عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، معلقًا: "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف، وللأسف تمّ تأكّيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله، أراكم قريباً بصحة وعافية".