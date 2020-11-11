أصالة تكشف عن إصابتها بـ"شلل الأطفال" في صغرها

كشفت عن إصابتها بشلل الأطفال أثناء زيارتها لمستشفى بهية، وقالت إنها كانت تعاني الكثير من الآلام الجسدية.

وأضافت أنها مرت بالكثير من التجارب الذاتية والآلام النفسية وخاصة أن الآلام الجسدية الكل يعرف عنها، وآلامها النفسية كانت كثيرة وخاصة في تجربتها الثانية.

وكانت الفناة أصالة تعرضت لأزمة شديدة فور صدور ألبومها الجديد "لا تستسلم"، الذي تضمن أغنية "رفقًا"، والتي اُقتبس جزء بها من حديث شريف، وهو "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرًا بالنساء، فقد خلقنّ بضعفهنّ، وزادهنّ الله حياءً".

وفي شهر سبتمبر الماضي نفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، إصابة والدتها أو جدتها بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19"، أو خضعوهما لتجارب وتحليل الفيروس بعد أن تأكد رسميًا إصابة شقيق والدتها بالفيروس. وأكدت شام لـ"الوطن"، أن أسرتها تتمتع بصحة جيدة.

ونشر "أنس" ابن الفنانة أصالة، صورة لنتيجة التحاليل عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، معلقًا: "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف، وللأسف تمّ تأكّيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله، أراكم قريباً بصحة وعافية".