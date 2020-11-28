البيئة: 19% من المخلفات الإلكترونية ناتجة عن الحكومة

كشفت الإحصائيات أن القطاع الحكومي يولد 19% من المخلفات الإلكترونية، بينما يولد القطاع الخاص حوالي 58%، والأسر حوالي 23%، بحسب الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة.

وقال العربى، إن المشكلة هنا لدى الأسر في قيامهم بيبع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة لذا فتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة وظبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة ووضع معايير.

وأضاف أنه تم وضع معايير لمنع وصول المخلفات الإلكترونية للقطاع غير الرسمي الذي يعمل بسياسة الإنتقاء، حيث يستفيد من الأجزاء ذات القيمة فقط ويتخلص من الأجزاء الضارة بطريقة غير آمنة ويستفيد من الأجهزة الثمينة فقط وتلك المعايير ستضمن التخلص الآمن من الأجزاء الخطرة فى تلك الأجهزة كما ستضمن الاستغلال الجيد والأمثل للأجزاء الثمينة.

وأوضح العربى، على هامش لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل زيادة الاستثمار فى مجال المخلفات الالكترونية، أنه تم وضع أدلة إرشادية وكتيبات لشركات المحمول وهيئة السلامة الحكومية وتم الإلتزام بها مما ساهم في تحقيق الأهداف الموضوعة بل وصلنا لنتائج متميزة تخطت الأهداف المرجوة.

وأشار مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية، أن وزارة البيئة قامت بتصميم تطبيق يساعد الأسر على وضع أجهزتهم عليه مقابل قسائم تخفيض لبعض أماكن بيع الأجهزة الإلكترونية مما يساعد في الوصول للأسر بسهولة، كما وصل عدد مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر والتى تعمل بشكل رسمي إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنع واحد فقط وجاري دخول عدد 5 مصانع أخرى لهذا المجال.

جديراً بالذكر أن تم تشكيل لجنة وطنية لتنظيم العمل فى مجال المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارات كلاً من المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، الصحة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا.