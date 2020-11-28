سُجلت أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية، استنادًا إلى أرقام وفرتها السلطات الصحية اليوم السبت حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأوروبا هي ثانية أكثر مناطق العالم تسجيلًا للوفيات بسبب الجائحة مع 400 ألف و649 وفاة من أصل 17 مليوناً و606 آلاف و370 إصابة، بعد منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي سجلت 444 ألفاً و26 حالة وفاة من أصل 12 مليوناً و825 ألفاً و500 إصابة.

كما أكدت الوكالة الفرنسية أن "جزءًا من دول أوروبا فتح متاجره في عطلة نهاية الأسبوع، مع تراجع حدة انتشار فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن تحسن الوضع الصحي يدفع السلطات في هذه الدول إلى "تخفيف بعض القيود".

وستعيد فرنسا فتح كل المتاجر، اليوم السبت، وذلك "ما يجعل التجار يتنفسون الصعداء مع اقتراب عيد الميلاد"، وتعيد المراكز التجارية فتح أبوابها اليوم السبت في بولندا، فيما سينتظر الأيرلنديون والبلجيكيون حتى الثلاثاء القادم لتفتح المتاجر أبوابها مجددًا، وفقًا لـ"فرانس برس".

وذكرت الوكالة أن ثلاث مناطق إيطالية جديدة سترفع القيود يوم غد الأحد، لافتة إلى أن ذلك "يسمح للمتاجر غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها"، وأما في مناطق لومبارديا بالشمال، وبيمونمتي، ومنطقة كالابريا بالجنوب، فستبقى المطاعم والحانات مقفلة، كما الحال في فرنسا وبلجيكا، بحسب الوكالة.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في مقابلة صحفية نشرت اليوم السبت، أن "إجراءات الإغلاق الجزئي في ألمانيا قد تمدد حتى أوائل الربيع، إذا لم تتم السيطرة على عدوى كورونا".

وأشار ألتماير لصحيفة "داي ويت"، إلى أنه "لم يكن من الممكن التقرير بوضوح، بينما كان معدل الإصابات أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا، لكل 100 ألف نسمة، في أجزاء كبيرة من ألمانيا".

وقال: "أمامنا من ثلاثة إلى أربعة أشهر شتاء طويلة، ومن الممكن أن تظل القيود سارية في الأشهر الأولى من العام 2021".