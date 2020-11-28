بنك القاهرة: جاهزون لصرف مستحقات العاملين العائدين من الأردن

يستقبل بنك القاهرة غدا الأحد، نحو 432 عاملا عائدا من الأردن لصرف مستحقاتهم البالغة حوالي 842 ألفًا و217 دولارًا، أي ما يعادل 13 مليونًا و214 ألفاً و386 جنيها مصريا تقريبا.

وقالت مصادر ببنك القاهرة، لـ"الوطن"، إن البنك جاهز للصرف في أى وقت ما دام تم تحويل المستحقات، مشيرا إلى أن بنك القاهرة يمتلك نحو 235 فرعا تغطي كل أنحاء الجمهورية.

وطالب طلعت السيد، الملحق العمالي بالأردن ، العاملين العائدين من الأردن الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة، بالاضافة إلى مراجعة الاسماء المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

واعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أمس الاول فى بيان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 432 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن ، أشار فيه إلي أن المستحقات بلغت 842 ألفًا و217 دولارًا، أى ما يعادل 13 مليونًا و 214 ألفاً و386 جنيها مصريا تقريبا، وذلك قيمة القائمة القائمة السادسة عشر ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن.