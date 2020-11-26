2.5 مليار جنيه صافي أرباح بنك القاهرة فى الربع الثالث من 2020

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة للربع الثالث من العام الجاري استمرار البنك في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت نسبة صافي الدخل من العائد (NIM) لتصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.1% في نفس الفترة من عام 2019، ليصل إلى 7.5 مليار جنيه مقارنة بـ6 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من عام ،2019 وبنسبة نمو بلغت 25%.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 6%، ليسجل 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، ما أدى إلى نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 24% لتصل إلى 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.

ومن جانبه، أشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بنموذج الأعمال المتطور الذي نجح البنك في ترسيخه على مدار السنوات الثلاثة الماضية، والذي ساهم في تحقيق إنجازات عديدة بمختلف أنشطة العمل المصرفي بالبنك، ما انعكس على نتائج أعمال البنك وأداءه المالى، معرباً عن تفاؤله بإنقضاء تداعيات أزمة كورونا فى ضوء ما نشهده من إنتظام العملاء فى سداد المستحقات بعد إنتهاء المهلة التى حددها البنك المركزي.

وأكد "فايد" استمرار البنك في تطبيق سياسته التحوطية عبر تدعيم مخصصات خسائر الائتمان بنحو 1.7 مليار جنيه لمواجهة كافة المخاطر المحتملة لأزمة فيروس كورونا، ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بنحو 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب.

وأوضح "فايد" أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية ومركز مالي قوي، يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت إلى تحقيق أرباح ومستويات مالية مستقرة، فقد ارتفع معدل معيار كفاية رأس المال حيث وصل إلى 17%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21.2%، وعائد على متوسط الأصول 1.8% بنهاية سبتمبر 2020، كما بلغ إجمالي الأصول 194 مليار جنيه ، وارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13 مليار جنيه لتصل إلي 92 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بنهاية العام المالي 2019.