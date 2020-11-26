بنك القاهرة: 15.6 مليار جنيه إجمالي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة

أعلن بنك القاهرة، وصول المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى 15.6 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، مقابل 13.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر عام 2019، بنسبة نمو %13 في نهاية شهر سبتمبر 2020، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2019.

وقال البنك فى بيان، هناك زيادة فى عدد مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليبلغ 27 مركزا في جميع مناطق جمهورية مصر العربية، ونستهدف زيادتها لتصل الى 30 بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن هذه التوسعات، تأتي في إطار الدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق أهداف التنمية.

واشار البنك، إلى أن العام 2020، شهد طفرة فى عدد عملاء الإنترنت والموبايل البنكي، بنسبة زيادة تقدر بـ342% مقارنة بنهاية ديسمبر عام 2019، حيث تم تسجيل إجمالى عدد عملاء 39.372 بالخدمة، بنسبة تفعيل تصل إلى 60% بإجمالى عدد معاملات يصل إلى63,047 معاملة.

وجار العمل حاليا، على تطوير خدمة الإنترنت البنكي، لإضافة خدمات جديدة، بما يسهم فى زيادة مستوى رضاء العملاء، والمتوقع طرحها خلال الربع الجاري من عام 2020، كما يجري العمل على تطوير شامل لخدمة التليفون البنكي IVR، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة مثل خدمة التواصل التفاعلى Chabot.

كما شهد الربع الثالث من عام 2020، توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "اتصالات مصر"، يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة - باعتباره الشريك البنكى- لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية، وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمى المحفظة، ليرتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لدي بنك القاهرة لكل من محفظتى "قاهرة كاش" و"اتصالات كاش" ليتخطى حاجز 2 مليون عميل.