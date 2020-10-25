"التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة لنشر الوعي البيئي للطلاب

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة وشركة Go Clean لإطلاق مشروع "مدرستي نظيفة" والذى يهدف إلى تنظيم ورش عمل مكثفة للطلاب داخل 150 مدرسة وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة ومدى تأثيرها الإيجابي على سلوك الطالب داخل المدرسة وخارجها.

ووقع البروتوكول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، بحضور شيرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ويسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج، والأستاذ حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والبنك.

ووفقًا للاتفاقية سيقوم البنك بتوفير صناديق إعادة تدوير المخلفات " Recycling -Bins" أسوة بالنظم المتبعة عالميًا فى مجال إعادة التدوير والفصل من المنبع، وستشارك في تنفيذ المبادرة شركة Go Clean.

ومن جانبه، شدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على أهمية المبادرة في نشر الوعي لدى الطلاب بأهمية نظافة المدارس وإعادة تدوير المخلفات، مؤكدًا أنه يجرى العمل على توعية الطلاب بالمبادرة وحثهم على المشاركة فيها من خلال تعزيز دور الطالب في مجال الحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع الجهود الرامية التى تبذلها مؤسسات الدولة ضمن مبادرة السيد الرئيس "اتحضر للأخضر".

وأضاف شوقى أنه من المقرر تعميم المبادرة على كافة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية عبر عدة مراحل بهدف توفير مناخ تعليمي خالي من أى ملوثات أو مخلفات ضارة لتقديم تجربة تعليمية متطورة لطلاب مصر فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن المنهج الجديد 2.0 يتطرق إلى توعية الطلاب بأهمية تلك المواد.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، "إن التزامنا تجاه البيئة يدفعنا دومًا إلى أن نكون جزءًا من منظومة دعم الإقتصاد الأخضر بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية"، موضحًا أن مشروعات إعادة التدوير واحدة من أهم أنشطة البنك الداعمة للبيئة والتي تنبع من سياسات البنك الراسخة فى مجال العمل المجتمعى.

كما أكد "فايد" على أهمية غرس قيم الحفاظ على البيئة لدى طلاب المدارس لتصبح نهجًا متبعًا لديهم منذ الصغر، موضحًا أنه يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، على أن يتم استكمال مراحل جديدة للمشروع ليشمل كافة محافظات الجمهورية.

هذا وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لجهود البنك في مجال الدعم البيئي ومشروعات إعادة التدوير، حيث يحرص البنك على إتباع عمليات إعادة التدوير بمقره الرئيسى وكافة فروعه المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، كما قام البنك بإطلاق العديد من المشروعات منذ بداية عام 2020 فى إطار مبادرته Bgreen أبرزها مشروع تنظيف الشواطئ بالإسكندرية والساحل الشمالي، ومشروع تنظيف نهر النيل، وحملة زراعة سطح المبنى الإدارى للبنك، ومشروع إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية بالبنك.