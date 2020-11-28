نشاط مبكر لنواب دمياط عقب فوزهم: استبدال خط مياه وتركيب ماكينة صرف

وافقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، على الطلب المقدم من أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، باستبدال خط مياه شرب مغذي بالدائرة بآخر جديد من مادة البلاستيك الصحي "قطر ٦ بوصة"، حيث تم إدراج الطلب في خطة الإحلال والتجديد للعام الحالي.

كما تقدم البلشي بطلب لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإدراج قرية الرحامنة، بدائرة مركز فارسكور، ضمن خطة العام الحالي.

فيما تقدم المهندس وليد صلاح التمامي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بخصوص الحاجة الماسة لأهالي قرى "العدلية والبستان وكفر البستان" لتركيب ماكينة صرف مرتبات ATM لصعوبة صرف المرتبات والمعاشات لبعد المسافة عن أقرب ماكينة.

كما تقدم النائب وليد صلاح التمامي، بطلب للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بخصوص مشكلة أسلاك الضغط العالي، التي تمر من وسط المدارس والمعهد الأزهري بقرية البصارطة، وحاجة الأهالي لماكينة شحن عداد الكهرباء بالوحدة الهندسية لكهرباء البصارطة، كما تقدم التمامي بطلب لمدير الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية بشأن استكمال أعمال تغطية المصرف القديم بالبصارطة.

وفاز عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط 3 نواب بمجلس الشيوخ وهم: المهندس وليد صلاح التمامي، وأحمد عبد الشافي البلشي، عضوان على المقعد الفردي، ومحمد أبو حجازي، عضو على القائمة.