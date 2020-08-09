فيديو.. الآثار : الإنتهاء من تطوير سور مجرى العيون في 2021

قال الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام لشؤن الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار: إن سور مجرى العيون هو أحد الآثار الهامة التي تتميز بها مصر عن كل دول العالم، حيث أنشئ عام 1805 واستمر يعمل في نقل مياه نهر النيل لمقر قلعة صلاح الدين حتى 1872، وتوقف بعد نقل مقر الحكم من القلعة إلى قصر عابدين.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten"، أن المبنى من الناحية المعمارية هو رائدة مصرية خالصة لنقل المياه من المكان المرتفع بالنيل أعلى قمة جبل المقطم، وهو الأمر الذي كان يحتاج لتدخل هندسي صعب جدًا، مشيرًا إلى أن المبنى مازال قائمًا بحالته الجيدة، وهو ما يمثل عظمة المكان، خاصة وأن أغلب المباني المشابهة على مستوى العالم لم يتبقى منها إلا أطلال قليلة.

وأوضح، أن الدولة المصرية تدعم أن يعود المبنى لطبيعته وأن تعود المنطقة المحيطة به لسابق عهدها كقلب العاصمة الإسلامية، كاشفًا أن التطوير هو مشروع للدولة ووزارة الآثار لها شق خاص بالأثر، وباقي الأمور المتعلقة بالمساحة بالكامل هناك تتم بالمشاركة بين وزارات الآثار، والتنمية المحلية ممثلة في محافظة القاهرة، والإسكان، إضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتابع، أن الشق الخاص بالأثر تعمل الوزارة به منذ فترة طويلة، سواء لترميم المبنى أو الأثر في حد ذاته، وآخر التطورات في هذه المنطقة كانت إزالة مبنى جمعية صناع الأثاث الملاصق للمبنى على كورنيش النيل، وأصبح مبنى المأخذ يرى من كل الاتجاهات كما كان سابقًا.

وشدد على أن الدولة تعمل من كافة الاتجاهات بحيث يتم الانتهاء من هذا المشروع في الوقت المحدد له، مؤكدًا أن وزارة الآثار قامت بالفعل بترميم المبنى وهناك بعض الإزالات جاري تنفيذها، ومنطقة "اللاند سكاب" ستكون آخر خطوات العمل ولكن وزارة الإسكان عليها عبئ كبير لأنها تنشئ مجمع سياحي ضخم جدا بمنطقة المدابغ، موضحًا أن العمل في التطوير بدأ والنتائج ستكون واضحة خلال هذا العام الحالي، ولكن الإنتهاء منه متوقف على أعمال الإزالات.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة سور مجري العيون بنهاية 2021، ووجه خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية، سؤالًا لوزير الإسكان حول موعد الانتهاء من عمليات التطوير، ليؤكد الوزير: "جاري العمل على التطوير وسيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، وجارى العمل على 95 ألف فدان".

كما طالب الرئيس السيسي، الحكومة بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة سور مجري العيون بنهاية 2021 خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية الشهر الماضي.