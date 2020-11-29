للعاملين بالدولة.. خطوات الاستعلام عن موعد استحقاق الترقية الوظيفية

عند الالتحاق بأي من الوظائف الجديدة، يتطلع الموظف إلى الحصول على ترقية وظيفية، باذلا أقصى مجهود لديه لتحقيق شروط الحصول على الترقية المناسبة في الموعد المحدد دون تأخيرها.

ويتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خدمة إلكترونية، تمكن الموظف من معرفة الموعد المحدد له للحصول على الترقية المناسبة له، في حال توفر جميع الشروط التي تؤهلة لذلك، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن موعد الحصو على الترقية الوظيفية المستحق، وفق الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- ثم يتم الضغط على أيقونة خدمات إلكترونية الموجودة يمين الصفحة الرئيسية.

- وبمجرد الضغط عليها يتم الدخول على الصفحة الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع للموظفين العاملين بالدولة.

- ثم يقوم الموظف باختيار أيقونة دليل التسكين والترقي، للاستعلام عن الموعد المحدد للموظف للحصول على الترقية.

- ثم تظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام، والتي تطلب من الموظف إدخال عدد من البيانات لتحديد الموعد المطلوب، وهي:

1- تاريخ التعيين أو التثبيت على درجة دائمة، ليتم تحديد الموعد ما إذا كان قبل نوفمبر 2016 أو يعد ذلك التاريخ.

2- ثم يتم تحديد المجموعة الوظيفية، واختيار طبيعة الوظيفة المراد الاستعلام عنها من بين "تخصصية، كتابية فنية، حرفية، الخدمة المعاونة".

3- تحديد الدرجة المالية سواء كانت "كبير، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة".

4- ثم يقوم الموظف بإدخال تاريخ الحصول على الوظيفة المطلوب الاستعلام عنها.

5- ثم يتم تحديد القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016، للاختيار بين "لا يوجد، رعاية طفل أو مرضي، إعارة أو إجازة أخرى".

6- ثم يتم الضغط على "بحث" للحصول على النتيجة والموعد المحدد للحصول على الترقية الوظيفية.