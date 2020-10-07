5 حالات تمنع من الترقية الوظيفية منها الإعارة

بمجرد الحصول على الوظيفة، يحرص الموظفين على الاجتهاد في العمل، سعيا للحصول على ترقية وظيفية، بعد أن يتم ترشيحهم من جهة رئيسهم في العمل، للحصول على تلك الترقية، التي تتحدد بناء على عدة شروط، لكن هناك عدد من الحالات التي تمنع الترقية الوظيفية.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الحالات التي يمنع بها الموظف من استحقاق الترقية الوظيفية في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وفق الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

1- الإحالة إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية

في حالة إحالة الموظف إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية لا يحصل الموظف على الترقيه الوظيفية التي يستحقها حتى إذا كان مستوفيا للشروط، ولكن في حالة الحكم بالبراءة يحصل الموظف على الترقية الخاصة به.

2- الخصم الذي يزيد عن 10 أيام

إذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد عن 10 أيام، ما لم تمض المدة المخصصة لمحو هذا الجزاء.

3- الإجازة بدون مرتب

لا يمكن حصول الموظف على ترقية إذا كان في إجازة خاصة بدون مرتب، حتى إذا كان مستوفيا المدة البينية اللازمة للترقية قبل إجازته، ويجب عودته أولا حتى يحصل على ترقيته.

4- الإعارة

لا يجوز ترقية الموظف إذا كان في إعارة، حتى إذا كان مستوفيا المدة البينية اللازمة للترقية قبل إعارته، وحتى يحصل على الترقية لابد أن يعود أولا من إعارته.

ويستثنى من الإجازات للحصول على الترقية الحالات الآتية: "الإجازة المرضية، إجازة رعاية طفل، إجازة التجنيد، إجازة عضوية أحد المجالس النقابية، إجازة عضوية مجلس النواب".

الوقف عن العمل

في حالة وقف الموظف عن العمل نتيجة خطأ ما وقع به، لا يحصل على ترقيته.