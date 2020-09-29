بريد الوطن.. مبروك الترقية

مبروك يا فندم الترقية

خلاص هتعلق رتبة شهيد

إخلاصك لوطنك تمهيد

درس نحكيه لكل وليد

صورتك وضحكتك تهديد

لكل عدو جبان خسيس عربيد

وجهك الأسمر بالتحديد

علامة مصرية.. أكيد

بتحب الحياة والجد

ونيل الشهادة بجد

(حمزة) ابنك ولد

كبر قبل الأوان والعد

مكانه محجوز مع أفراد

المجموعة 39 ولاد البلد

رتبة شهيد معاها السعد

هى الحياة وغيرك فاقد

ما تخاف على مصر يا صامد

جيل بعد جيل..

شباب أسمر واعد

يسهروا ليلهم..

جنب نيلهم..

يحرسوا حلمهم..

ما يهمهم ولا يهزهم

زبد البحر والإنسان الجاحد

والصيحة صاعقة صاعقة

فداك يا مصر يا غالية بجد

محمد حلمى السلاب

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