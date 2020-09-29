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محمود مسلم

بريد الوطن.. مبروك الترقية

كتب:

بريد الوطن
09:45 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
مبروك الترقية

مبروك الترقية

مبروك يا فندم الترقية

خلاص هتعلق رتبة شهيد

إخلاصك لوطنك تمهيد

درس نحكيه لكل وليد

صورتك وضحكتك تهديد

لكل عدو جبان خسيس عربيد

وجهك الأسمر بالتحديد

علامة مصرية.. أكيد

بتحب الحياة والجد

ونيل الشهادة بجد

(حمزة) ابنك ولد

كبر قبل الأوان والعد

مكانه محجوز مع أفراد

المجموعة 39 ولاد البلد

رتبة شهيد معاها السعد

هى الحياة وغيرك فاقد

ما تخاف على مصر يا صامد

جيل بعد جيل..

شباب أسمر واعد

يسهروا ليلهم..

جنب نيلهم..

يحرسوا حلمهم..

ما يهمهم ولا يهزهم

زبد البحر والإنسان الجاحد

والصيحة صاعقة صاعقة

فداك يا مصر يا غالية بجد

                                                                 محمد حلمى السلاب

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