مساعدات عاجلة لـ150 أسرة من متضرري الأمطار في الإسكندرية

حرصت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، على التواجد وسط أهالي "عزبة الشامي"، التابعة لحي أول المنتزة، اليوم السبت، باعتبارها إحدى المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، وذلك للاستماع إلى شكاوى الأهالي واحتياجاتهم، والوقوف على توزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء، وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وقامت عازر بتسليم عدد 150 أسرة من المتضررين في عزبة الشامي احتياجات أساسية من مواد غذائية وبطاطين، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، ممثلاً في مؤسسة "احنا الخير"، وأوضحت أن المحافظة مستمرة في دعم الأهالي البسطاء بالمناطق النائية والعزب، وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، وتقديم كامل الدعم لهم، خاصةً في ظل موجة الطقس السيئ التي مرت بها محافظة الإسكندرية.

وأضافت أنه سيتم توزيع المساعدات علي جميع المناطق المتضررة تباعاً، من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدةً أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم والاحتياجات المختلفة تلك المناطق.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أعلن، في وقت سابق، عن تسليم عدد 10 أسر من أهالي العقار المائل بحي غرب الإسكندرية، وحدات سكنية في مدينة "بشاير الخير 3"، وذلك بعد التقائه بالأهالي المتضررين الثلاثاء الماضي، وإبلاغهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أمر بتقديم الدعم الكامل لهم وتعويضهم بشقق بديلة.

وأكد المحافظ أنه أعطى تعليماته إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، بإجراء قرعة علنية، على أن يتم تسليم الأهالي الوحدات السكنية مباشرةً، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية شاملة الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجاناً للأهالي.

وأوضح "الشريف" أن تسليم أسر المتضررين الشقق البديلة جاء في وقت قياسي، بعد بحث الحالة الاجتماعية للمتضررين، واستكمال جميع الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هناك شقتين، كانت إحداهما حضانة والأخرى شقة على الطوب، ويجري حالياً بحث موقفهما القانوني، والتأكد من مدى أحقية مالكيهما بمعرفة التضامن الاجتماعي.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية هدم عقار "كرموز" المائل، التابع لحي غرب الإسكندرية، وذلك لخطورته على أهالي المنطقة، وذلك بعد ميله الشديد، وتصدع الأرض من حوله.