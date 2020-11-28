بريد الوطن.. اقضِ على مكبرات الصوت فى باكوس يا محافظ الإسكندرية

نعانى نحن سكان حى باكوس بمحافظة الإسكندرية، والأحياء الشعبية المجاورة من ضوضاء لا تحتمل من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين، وسائقى التوك توك والدراجات البخارية، الأمر الذى يزعج أطفالنا ومرضانا وكبار السن منا، هذا بالإضافة إلى التعدى على الرصيف من قبل المحلات التجارية، ما يجعلنا نعيش حياة غير آدمية تختلف اختلافاً كبيراً عن الأحياء التى يسكن فيها المسئولون مثل سموحة وكفر عبده، نناشد السيد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، التدخل لوضع حد لمعاناتنا الدائمة، ومصادرة مكبرات الصوت التى تقلق راحتنا، والقضاء على كل المظاهر العشوائية التى نعانى منها.

عاطف محمد خليفة- باكوس - الإسكندرية

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