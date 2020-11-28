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محمود مسلم

الرئيس السيسي يتوجه لجنوب السودان اليوم

كتب:

محمد عزالدين
06:40 ص | السبت 28 نوفمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يتوجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، وستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

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